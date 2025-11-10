صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبا ل ؒ نے ملت اسلا میہ کو نئی راہ دکھائی :میاں اکرم

  • گوجرانوالہ
علامہ اقبا ل ؒ نے ملت اسلا میہ کو نئی راہ دکھائی :میاں اکرم

عظیم شاعر نے برصغیرپاک وہندمیں آزادی کے متوالوں کے جذبوں کوجلا بخشی

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈاکٹر علامہ اقبا ل ؒ عظیم شاعر،نامورمفکراورفلسفی رہنماتھے انکے فکروفلسفہ نے ملت اسلا میہ کو نئی راہ دکھائی اورقیام پاکستان کی تشکیل میں بھی انکانمایاں کردارہے ، اقبال ؒ میں عشق رسول ؐ کوٹ کوٹ کربھراہواتھا، علامہ اقبال ؒ کی فکری سوچ نے برصغیرپاک وہندمیں آزادی کے متوالوں کے جذبوں کوجلا بخشی،برصغیرپاک وہندمیں انگریز سامراج اورہندوبنیے کے تسلط نے مسلمانوں کی آزادی سلب کی ہوئی تھی۔ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر وسابق چیئرمین بلدیہ میاں اکرم پہلوان نے الیوسف ہائی سکول میں یوم اقبال ؒکے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

ا نہوں نے کہا کہ علامہ اقبال ؒ نے اپنے کلام وافکار سے برصغیرپاک وہندکی مسلمان کمیونٹی اورآزادی کے متوالوں میں ایسی روح پھونکی جس سے قائداعظم ؒ کی قیادت نے مسلمانوں کے لئے دو قومی نظریہ کی بنیادپرایک آزادمملکت کامطالبہ کیااورآج ہم آزادفضاؤں میں اپنی خودمختاری اورسا لمیت کے لئے علامہ اقبال ؒ کے سوچ کے دھارے میں پنہاں ہیں اورعلامہ ل ؒ نے خودی کے فلسفہ کواجاگرکرکے ہرفردکی عزت ومرتبہ کوبڑھایا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب میں تا خیر،صارفین پریشان

ای او بی آئی افسروں پر مبینہ دبائو،ہزاروں مزدوروں کے فنڈز جمع نہ ہونے کے انکشافات

مین چینلز کی ڈی سلٹنگ گوگل میپ پر ٹیگ کرنے کے احکامات

یومِ اقبال پر سیمینار، طلباء میں اقبال کے فلسفہ خودی کی آگاہی

سموگ کی روک تھام ، ڈویژن میں سخت اقدامات کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر ندیم ناصرکی صدارت ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر