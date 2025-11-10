علامہ اقبا ل ؒ نے ملت اسلا میہ کو نئی راہ دکھائی :میاں اکرم
عظیم شاعر نے برصغیرپاک وہندمیں آزادی کے متوالوں کے جذبوں کوجلا بخشی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈاکٹر علامہ اقبا ل ؒ عظیم شاعر،نامورمفکراورفلسفی رہنماتھے انکے فکروفلسفہ نے ملت اسلا میہ کو نئی راہ دکھائی اورقیام پاکستان کی تشکیل میں بھی انکانمایاں کردارہے ، اقبال ؒ میں عشق رسول ؐ کوٹ کوٹ کربھراہواتھا، علامہ اقبال ؒ کی فکری سوچ نے برصغیرپاک وہندمیں آزادی کے متوالوں کے جذبوں کوجلا بخشی،برصغیرپاک وہندمیں انگریز سامراج اورہندوبنیے کے تسلط نے مسلمانوں کی آزادی سلب کی ہوئی تھی۔ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر وسابق چیئرمین بلدیہ میاں اکرم پہلوان نے الیوسف ہائی سکول میں یوم اقبال ؒکے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
ا نہوں نے کہا کہ علامہ اقبال ؒ نے اپنے کلام وافکار سے برصغیرپاک وہندکی مسلمان کمیونٹی اورآزادی کے متوالوں میں ایسی روح پھونکی جس سے قائداعظم ؒ کی قیادت نے مسلمانوں کے لئے دو قومی نظریہ کی بنیادپرایک آزادمملکت کامطالبہ کیااورآج ہم آزادفضاؤں میں اپنی خودمختاری اورسا لمیت کے لئے علامہ اقبال ؒ کے سوچ کے دھارے میں پنہاں ہیں اورعلامہ ل ؒ نے خودی کے فلسفہ کواجاگرکرکے ہرفردکی عزت ومرتبہ کوبڑھایا۔