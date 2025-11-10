67میرج ہالز و مارکیز کو 13لاکھ 26ہزار کے جرمانے
4من ایکسپائر و ممنوعہ اشیا تلف، 156 شادی ہالز اور مارکیز کو اصلاحی نوٹس
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )شادی بیاہ تقریبات پر محفوظ خوراک کی فراہمی کا مشن ہے ، ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر گوجرانوالہ ڈویژن میں مسلسل چیکنگ جاری ہے ، اب تک 225 میرج ہالز و مارکیز کی چیکنگ، 67کو 13لاکھ 26ہزار500 کے جرمانے عائد کردیئے ۔4من سے زائد ایکسپائر و ممنوعہ اشیا موقع پر ہی تلف کردی گئیں، 156 شادی ہالز اور مارکیز کو مزید بہتری کے لیے اصلاحی نوٹس جاری کیے گئے . جاری کی گئی تفصیلات میں بتایا گیا کہ سابقہ دی گئی ہدایات پرعمل نہ تھا،
صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات اور سنگین خلاف ورزیاں پائی گئیں، کچن ایریا میں مکھیوں کی بہتات اور برتن کی صفائی ممنوعہ صرف سے کی جارہی تھی، فوڈ ہینڈلرز کے میڈیکل سرٹیفکیٹ سمیت اشیاء کی خریداری کا ریکارڈ عدم موجود پایا گیا۔ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق گوجرانوالہ کے شہریوں کی صحت کیساتھ سے کھلواڑنہیں کرنے دینگے ، فوڈ بزنس آپریٹرز پنجاب پیور فوڈ ریگولیشنز پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔