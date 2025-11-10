ذیابیطس سنٹر کا افتتاح ،فری میڈیکل کیمپ ،مریضوں کے ٹیسٹ کئے گئے
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر عباس رضا ماہر امراض شوگر نے زین ذیابیطس سنٹر کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر زین علی بھٹی کا کہنا تھا کہ آئے دن شوگر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ باعث تشویش ہے ۔
شوگر کے مریضوں کی بہبود کیلئے تمام ٹیسٹ اور ادویات سمیت کھانے پینے والی اشیاء بارے مکمل رہنمائی کی جائیگی ۔ شہریوں کی خدمت کرتے رہیں گے ۔ اس موقع پر فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں شوگر کولیسٹرول ،معدہ ،جگر ،گردوں سمیت دیگر ٹیسٹ فری کیے گئے ۔مریضوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔