علامہ اقبالؒ کا پیغام نوجوانوں کیلئے مشعلِ راہ :مراد ارشد
وفدکے ہمراہ اقبال منزل کا دورہ ، کیک کاٹا، مفکر پاکستان کوخراجِ عقیدت پیش کیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )مفکر پاکستان علامہ اقبالؒ کے یومِ پیدائش کے موقع پر سینئر نائب صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مراد ارشد اور نائب صدر سلمان شیخ نے ممبران ایگزیکٹو باڈی کے ہمراہ سیالکوٹ میں علامہ اقبال ؒکے آبائی گھر اقبال منزل کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے یومِ اقبال کا کیک کاٹا اور علامہ اقبال کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ مراد ارشد نے اس موقع پر کہا علامہ اقبالؒ کے نظریات اور فلسفہ خودی ہماری قومی پہچان کا بنیادی حصہ ہیں۔
علامہ اقبالؒ کا پیغام نوجوانوں کے لیے مشعلِ راہ ہے اور ہمیں اپنی نئی نسل کو ان کے افکار سے روشناس کرانا چاہیے تاکہ پاکستان کو اقبال کے خواب کے مطابق ایک ترقی یافتہ، خوددار اور باوقار ملک بنایا جا سکے ۔ نائب صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سلمان شیخ نے بھی اظہار خیال کیا اور کہا کہ اقبال منزل ہمارے قومی ورثے کی علامت ہے اور اس کا تحفظ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اقبال کے پیغام کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرتی و اخلاقی ترقی ممکن ہو سکے ۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے فروغِ فکرِ اقبال کے لیے دعا بھی کی۔