اقبال منزل پر کیک کٹنگ کی تقریب خواجہ آصف ودیگرکی شرکت

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبالؒ کے یوم پیدائش پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا جبکہ اقبال منزل میں کیک کٹنگ کی مرکزی تقریب میں ہوئی ۔

وزیر دفاع خواجہ آصف،صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت منشا اﷲ بٹ ،ممبر صوبائی اسمبلی فیصل اکرام، چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر محمد مراد ارشد، نائب صدر سلیمان شیخ کے علاقہ سیاسی وسماجی شخصیا ت نے تقریب میں شرکت کی۔ اقبال منزل پر عوام کا رش رہا، شہریوں کی کثیر تعداد نے علامہ اقبال ؒکی رہائش گاہ کا دورہ کیااورانہیں تحریک پاکستان میں اہم کردار اداکرنے پر خراج عقیدت پیش کیا۔ 

 

