سول لائن فرنیچر مارکیٹ ،نوشہرہ روڈ ودیگرمقامات پر آپریشن
تجاوزات پر 10 دکانیں سیل، سو عارضی پھٹے ،تھڑے ،کائونٹرمسمار کردیئے گئےسیٹلائٹ ٹاؤن میں شاپنگ پلازہ کے آگے تھڑے دودن میںختم کرنیکی وارننگ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )کمشنر نوید حیدر شیرازی کے حکم پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدر چٹھہ نے اپنے عملہ کے ہمراہ غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دودن کے اندر سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ میں شاپنگ پلازہ کے آگے پختہ تھڑے از خود ختم کردیںجبکہ سول لائن فرنیچر مارکیٹ ،نوشہرہ روڈ سمیت دیگر مقامات پر لینڈ انکروچمنٹ سپرنٹنڈنٹ رحمت انصاری،انکروچمنٹ انسپکٹر عرفان نسیم بٹ نے تجاوزات کیخلاف کارروائی کرتے ہوئے 10سے زائد دکانیں سیل،100کے قریب عارضی پھٹے ،تھڑے اورکائونٹرمسمار کردیئے ۔ اس موقع پرچیف آفیسر حیدر چٹھہ نے کہا سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ میں دکاندار شاپنگ مال کے آگے تمام پختہ تھڑے و دیگر تجاوزات کا از خود خاتمہ کردیں ورنہ سخت کارروائی کرکے پلازہ سیل کرنے کے ساتھ مقدمہ بھی درج کروایا جائے گا ۔