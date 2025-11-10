صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سول لائن فرنیچر مارکیٹ ،نوشہرہ روڈ ودیگرمقامات پر آپریشن

  • گوجرانوالہ
سول لائن فرنیچر مارکیٹ ،نوشہرہ روڈ ودیگرمقامات پر آپریشن

تجاوزات پر 10 دکانیں سیل، سو عارضی پھٹے ،تھڑے ،کائونٹرمسمار کردیئے گئےسیٹلائٹ ٹاؤن میں شاپنگ پلازہ کے آگے تھڑے دودن میںختم کرنیکی وارننگ

 

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )کمشنر نوید حیدر شیرازی کے حکم پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدر چٹھہ نے اپنے عملہ کے ہمراہ غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دودن کے اندر سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ میں شاپنگ پلازہ کے آگے پختہ تھڑے از خود ختم کردیںجبکہ سول لائن فرنیچر مارکیٹ ،نوشہرہ روڈ سمیت دیگر مقامات پر لینڈ انکروچمنٹ سپرنٹنڈنٹ رحمت انصاری،انکروچمنٹ انسپکٹر عرفان نسیم بٹ نے تجاوزات کیخلاف کارروائی کرتے ہوئے 10سے زائد دکانیں سیل،100کے قریب عارضی پھٹے ،تھڑے اورکائونٹرمسمار کردیئے ۔ اس موقع پرچیف آفیسر حیدر چٹھہ نے کہا سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ میں دکاندار شاپنگ مال کے آگے تمام پختہ تھڑے و دیگر تجاوزات کا از خود خاتمہ کردیں ورنہ سخت کارروائی کرکے پلازہ سیل کرنے کے ساتھ مقدمہ بھی درج کروایا جائے گا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر