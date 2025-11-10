ترقیاتی کام:کھدائی پر آلودگی میں اضافہ امراض پھیلنے لگے
سڑکیں کھلا کرنے کیلئے توڑ پھوڑ کودو ماہ گزرگئے ، ہر طرف گردو غبار ، ٹریفک جام رہنے لگی،ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر شہریوں کیلئے درد سر بن بن گئی، کاروبار بھی تباہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ میں جاری ترقیاتی منصوبے میں تاخیر شہریوں کیلئے درد سر بن گئی ۔سڑکوں کو کھلا کرنے کیلئے کھدائی اور توڑ پھوڑکے باعث ہر طرف گردو غبار فضائی آلودگی میں اضافہ کر رہی ہے جس سے شہری مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔مٹی ،اینٹیں اور دیگر تعمیراتی میٹریل پڑا ہونے سے سڑکیں تنگ ہو گئیں جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے ۔میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام ایک ارب20کروڑ روپے سے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا گیا ہے ۔گوجرانوالہ شہر میں گھنٹہ گھر چوک سے ملحقہ بازار ،سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ ،منیر چوک سے فتو منڈ چوک ،ریکس سینما چوک سے سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ ،گورنمنٹ بوائزکالج کے اطراف میں ترقیاتی کام جاری ہیں ۔
ان علاقوں میں سڑکوں کی کھدائی کو دو ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے ابھی تک کام مکمل نہیں ہو سکاجس سے گردو غبار پر فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ شہری آنکھوں گلے اور سانس کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔جہاں سڑکوں کی کھدائی کی گئی ہے وہاں تعلیمی ادرے بھی موجود ہیں ۔سکول اور کالج آنے جانے والے طلبہ اوردیگرشہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اوروہ گرد وغبار سے متاثر ہو رہے ہیں۔سڑکوں پر تعمیراتی میٹریل ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ترقیاتی کاموں کو جلد مکمل کیا جائے۔