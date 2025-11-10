گیپکو افسروں کی ملی بھگت سے غیر قانونی کنکشن پولز شفٹ صارفین کو 11 ہزار یونٹس کا ریلیف دیدیا
ایس اینڈ آئی شعبہ نے واہنڈو سب ڈویژن میں بدعنوانیوں ، ریکارڈ ٹیمپرنگ معاملہ کی تحقیقات تو کرلیں مگر انکوائری رپورٹ چھپالی،معطل لائن مین چندروز بعد بحال، ازسر نو غیر جانبدرانہ تحقیقات کرانے کامطالبہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گیپکو کے اعلیٰ افسروں کی منظوری کے بغیر غیرقانونی کنکشن اور بجلی کے پولز شفٹ کرنے کا انکشاف جبکہ میٹروں کی ایل سی ڈی توڑ کرصارفین کو 11ہزار سے زائد یونٹس کا ریلیف دے دیا ۔گیپکو کے ایس اینڈ آئی شعبہ نے واہنڈو سب ڈویژن میں ہونے والی بدعنوانیوں اور ریکارڈ ٹیمپرنگ کے معاملہ کی تحقیقات تو کرلیں لیکن انکوائری رپورٹ چھپالی۔ یاسر نامی شہری نے چیف ایگزیکٹو آفیسر گیپکو کو دی گئی درخواست میں ازسر نو تحقیقات کا مطالبہ کردیا۔ درخواست میں انکشاف کیا گیا ہے کہ واہنڈو سب ڈویژن میں تعینات لائن مین ضیا اللہ نے گیپکو افسروں سے ملی بھگت کرکے غیرقانونی شفٹنگ کی، ڈیمانڈ نوٹس کے بغیر بجلی کے پولز اور کنکشنز بھی دوسرے علاقے میں منتقل کروادیئے ۔
اسکے علاوہ ٹیوب ویل کے میٹرکو کاغذوں میں منقطع ظاہر کیا اور ایل سی ڈی توڑ کر چند یونٹس سرچارج کئے جس کی ایم اینڈ ٹی رپورٹ میں کرپشن ظاہر ہوئی ۔خراب ظاہر کئے گئے میٹرسے 11ہزار یونٹس استعمال ہوئے ۔اسی طرح دوسرے صارف سے ملی بھگت کرکے بجلی کے میٹر کو چوری کروایا اور ایم سی او کے بغیر خود ہی کنکشن بحال کرکے دوسری جگہ منتقل کردیا ۔ٹرانسفارمر اور بجلی کے پولز کوبھی شفٹ کردیا۔حقائق سامنے آنے پرایکسیئن کامونکی نے لائن مین ضیااللہ کو معطل کرکے چند دنوں بعد بحال کردیا اور دوبارہ فیڈرز کا انچارج اور ریکوری پر لگادیاجسکی غیر جانبدرانہ ازسر نو تحقیقات کرانے کامطالبہ کیاگیاہے ۔