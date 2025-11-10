صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علما امن ، اتحاد،قومی یکجہتی رواداری کا پیغام عام کریں:کمشنر

  • گوجرانوالہ
نوید حیدر شیرازی کی ممبران امن کمیٹی سے ملاقات کے موقع پر بات چیت

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی نے کہا ہے کہ قیام امن اور مذہبی رواداری کیلئے علما کرام اور ممبران امن کمیٹی نے ہمیشہ تاریخی شاندار کردار ادا کیا ہے ،وقت کا تقاضا ہے کہ علماکرام منبر و محراب سے امن و اتحاد،قومی یکجہتی،بھائی چارے ،برداشت اور باہمی احترام کا پیغام عام کریں۔تمام طبقات ملکی سالمیت و استحکام کیلئے نفرتوں کے خاتمے اور محبتوں کے فروغ کیلئے کردار ادا کریں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ممبران امن کمیٹی علامہ پیر خالد حسن مجددی،

الحاج مولانا اکبر نقشبندی،حاجی یوسف کھوکھر، صاحبزادہ نعمان صدیقی،ڈاکٹر احمد نورانی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر ڈویژنل صدر سنی اتحاد کونسل الحاج سرفرازد تارڑ ڈائریکٹر تعلقات عامہ منور حسین اور حافظ عبدالروف اصغر مہر بھی موجود تھے ۔ کمشنرنے کہا ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے ، صاف پانی اور ملاوٹ سے پاک اشیائے خورد و نوش مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے ۔ 

 

