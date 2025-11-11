صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی : گیپکو ٹیم پر حملے، مقدما ت درج

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار)گیپکو ٹیم پر حملہ کے دو واقعات کے مقدمات درج کرلئے گئے۔ گیپکو ریکوری ٹیم کنگروالی کلاں گئی ہوئی تھی۔۔۔

 اشرف کے ذمے 49911 روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر سپلائی منقطع کرنے لگے تو اشرف اور اس کی بیوی گھر سے باہر آگئے بدتمیزی کی بیوی نے میٹر چھین لیا ،دوسرا واقعہ بھی کنگروالی میں پیش آیا گیپکوٹیم نے 83318روپے واجبات ادا نہ کرنے پر سپلائی منقطع کرنے پر صارف وسیم نے 3 نامعلوم ساتھیوں سے مل کر جھگڑا کیا،گالی گلوچ کی۔پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کرلئے۔

