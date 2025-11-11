صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ:نوجوان سکول سے واپس آ نیوالی طالبات کو ہرا ساں کرنے لگے

لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار) چھٹی کے بعد سکول سے واپس آنیوالی طالبات کو اوباش نوجوانوں نے ہراساں کرنا وطیرہ بنا لیا۔

بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول لدھیوالہ وڑائچ میں پڑھنے والی طالبات جب چھٹی کے وقت سکول سے گھروں کو واپس آتی ہیں تو چند نوجوان سکول سے لے کر چلڈرن پارک چوک اور دیگر راستوں میں کھڑے ہو کر آوازیں کسنے کے ساتھ ساتھ ہراساں کرنے لگے جس کی وجہ سے طالبات پریشان ہیں ۔طالبات کے والدین نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور سی پی او رانا ایاز سلیم سے اپیل ہے کہ طالبات کو ہراساں کرنے والے نوجوانوں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے۔

