لدھیوالہ:جیب خرچ مانگنے پر والد کا بچوں پر وحشیانہ تشدد
بیوی بچانے آئی تو اسے بھی ڈنڈوں سے پیٹ ڈالا،دیگر واقعات میں2خواتین زخمی
لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار)موضع مان میں سکول جانے کا جیب خرچ مانگنے پر باپ کا بچوں پر وحشیانہ تشدد، بیوی بچانے کیلئے آگے بڑھی تو اسے بھی ڈنڈوں سے پیٹ ڈالا، دیگر واقعات میں2خواتین زخمی ہو گئیں ۔ بتایا گیا ہے کہ مقامی رہائشی قمر عباس کے بچوں نے سکول جاتے باپ سے جیب خرچ مانگا جس نے طیش میں آکر ڈنڈوں سے بچوں کو مارنا شروع کر دیا ،اسکی بیوی فضلیت بچوں کو بچانے بڑھی تو اسے بھی ڈنڈوں سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا ،ادھر کوٹلی مہلاں کے عرفان نے تلخ کلامی پر اپنی بیوی عابدہ کو ڈنڈوں سے تشدد کر کے زخمی کر دیا ،ہمسایوں نے چیخنے چلانے کی آواز سن کر خاتون کو بچایا اور طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا ،مدوخلیل میں کلاسکے کے رہائشی آفتاب نے معافیہ بی بی کے گھر دھاوا بول دیا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گلی میں گھسٹیتا رہا، لوگوں کے جمع ہونے پر ملزم دھمکیاں دیتے فرار ہو گیا،تھانہ لدھیوالہ وڑائچ نے تینوں زخمی خواتین کی درخواستوں پر الگ الگ مقدمات درج کر لئے ۔