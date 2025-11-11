لاہور سیالکوٹ موٹر وے کی حدود میں مویشی چھوڑ نے پر چرواہا گرفتار
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)لاہور سیالکوٹ موٹر وے کی حدود میں مویشی چروانے پر مقدمہ درج کر کے چرواہے کو گرفتار کرلیا۔
سیالکوٹ لاہور موٹر وے انتظامیہ نے موٹر وے کی حدود میں مویشی چروانے سے منع کرنے کے باوجود مال مویشی چروانے والے محمد شہبازکے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتارکرلیا جبکہ موٹر وے انٹر چینج کے قریب لوڈ ٹرک میں آتش گیرمواد مقدار سے زائد لوڈ کرنے پر ڈرائیورشاہ زیب اورایئرپورٹ روڈ ٹکہ کے قریب گاڑیاں انتہائی غفلت اورلاپروائی سے چلانے والے دو ڈرائیوروں حامداورشمس پرویز کے خلاف تھانہ ایئرپورٹ میں مقدمہ درج کرادیا۔