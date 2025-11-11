سیالکوٹ:باپ بیٹے کی فائرنگ ، 3 بھا ئی شدید زخمی
یوسف اور اویس کا نامعلوم ا فراد سے ملکر دکان پر حملہ ، زخمی ہسپتال منتقل
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ حاجی پورہ کی حدود محلہ جعفری پورہ سابق امباں والی چھپڑی میں بدمعاشی کے زور پر دکان بند کرانے کیلئے یوسف بٹ اور اسکے بیٹے اویس بٹ نے نامعلوم افراد کے ساتھ مل کر دکاندار پر اندھا دھند فائرنگ کر دی جس سے شان علی جعفری اور انکے بڑے بھائی محسن علی جعفری اور چھوٹے بھائی قاسم علی جعفری شدید زخمی ہوگئے ، ملزم فرار ہوگئے زخمیوں کو طبی امداد کیلئے سول ہسپتال منتقل کردیا گیا۔