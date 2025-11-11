صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:ون ڈش کی خلاف ورزی پر مارکی کو ایک لاکھ روپے جرمانہ

  • گوجرانوالہ
گجرات(نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر نورالعین قر یشی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر عبد القدیر زرکون نے ون ڈش کی خلاف ورزی کی چیکنگ کے دوران خلاف ورزی ثابت ہونے پر نوشاہی مارکی جلالپور جٹاں روڈ پر(ایک لاکھ روپے)جرمانہ عائد کر دیا گیا۔

 کارروائی کے دوران اسسٹنٹ کمشنر گجرات نے میرج ہال انتظامیہ کو واضح ہدایات جاری کی کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق شادی ہالز، فارم ہاؤسز اور دیگر تقریبات میں ون ڈش اور وقت کی پابندی، پالیسی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی عمل میں لا ئی جا ئیگی۔

