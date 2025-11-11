صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال :وارداتوں کے دوران شہری موٹر سائیکلوں اور رقم سے محروم

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)چوری، ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران شہری 3 موٹر سائیکلوں، رقم اور موبائل فون سے محروم ہوگئے۔

موضع جیٹھی کے کے رہائشی عثمان یونس، عثمان، رندھیر باگڑیاں سے محمد بوٹا کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ۔ملکھانوالہ نہر اپ چناب پرعذرا بی بی سے 2 ڈاکوئوں نے اسلحہ کے زورپر خاتون سے 15 ہزارروپے ، موبائل فون اور4گرام وزنی طلائی زیورات ،موضع بھوپالوالہ سے احمد مبین کا موبائل فون ،کوٹلی جوئیاں سے رضوان ریاض ،محمد آصف کے ڈیروں سے 3 بکرے 2لاکھ 50ہزارروپے نامعلوم چور چوری کرکے لے گئے۔

