حافظ آباد روڈ پر نئے نالے کیلئے کھدائی، پانی گھروں میں داخل
بدبو اور تعفن سے شہری پریشانی میں مبتلا ،بچے اور بڑے بیماریوں کا شکار ہونے لگے
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )لدھیوالہ میں حافظ آباد روڈ کنارے نئے نالے کی کھدائی کیلئے پرانے نالے سے سلیٹیں ہٹانے سے سیوریج کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ،بدبو اور تعفن سے شہری پریشانی میں مبتلا بچے اور بڑے بیماریوں کا شکار ہونے لگے ۔ بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ میں سیوریج کی نکاسی کیلئے حافظ آباد روڈ پر نئے نالے کی تعمیر کیلئے پرانے نالے سے سلیٹیں ہٹانے سے سیوریج کا پانی اوورفلو ہو کر لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا جس سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن سے بچے اور بزرگ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بغیر کسی منصوبہ بندی اور پیشگی اطلاع کے نالے کی کھدائی شروع کر دی گئی حالانکہ ضلعی انتظامیہ کو نئے نالے کی کھدائی سے قبل پرانے نالے کی صفائی کرانی چاہیے تھی تاکہ سیوریج کا نظام بحال رہتا۔ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر پرانے نالے کی فوری صفائی نہ کی گئی تو وہ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے