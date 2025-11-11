این اے 66 میں پی ٹی آئی الیکشن لڑتی تو بھی رزلٹ یہی ہوتا:مہر عمر شہزاد
سوہدرہ(نمائندہ دنیا )ضلعی یوتھ رہنما مسلم لیگ(ن)مہر عمر شہزاد نے کہا ہے کہ بلال فاروق تارڑ کی فتح اس حلقے کی عوام کی فتح ہے اور اس جیت سے ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو گا۔۔۔
23 نومبر کو پی ٹی آئی الیکشن کا حصہ ہوتی تو بھی رزلٹ مختلف نہ ہوتا اور ٹرن آؤٹ بھی تاریخی ہوتا کیونکہ پاکستان عالمی سطح پر اپنا کھویا ہوا مقام تیزی کے ساتھ حاصل کر رہا ہے ورنہ ماضی قریب کی گورنمنٹ میں ٹینکوں میں پٹر ول ختم ہونے کی بات کی جا رہی تھی فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو ایک ایسی زناٹے دار چوٹ دی جو دہائیوں اس کو یاد رہے گی۔