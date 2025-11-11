تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پرحل کرا ئیں گے :علی ابرا رجوڑا
بلاامتیازکروڑوں روپے کے ترقیاتی کام کرائے جارہے :چیئرمین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )پاکستان مسلم لیگ سٹی گجرات کے صدر اور چیئرمین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ گجرات چودھری علی ابرارجوڑا نے یونین کونسل10محلہ شاہ حسین میں فیصل اقبال کی رہائش گاہ پرعمائدین سے ملاقاتیں کرتے ہوئے مسائل سنے اورحل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پرسابق سٹی میئرچودھری طا ہرمانڈہ، رضوان انور ودیگربھی موجود تھے ۔عمائدین علاقہ نے علی ابرارجوڑا کو صفائی ستھرائی، سیوریج مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہاکہ عرصہ دراز سے ہمیں بنیادی مسائل کے حوالے سے نظرانداز کیاجارہاہے جس پر علی ابرارجوڑا نے عمائدین کو بھرپورتعاون کی یقین دہانی کرائی اورکہاکہ تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پرحل کر ئیں گے ،آئندہ مون سون سے قبل محلہ شاہ حسین سمیت دیگرعلاقوں میں بارشی پانی کے فوری نکاس کیلئے بھی اقدامات کئے جائیں گے ، انہوں نے کہاکہ صوبائی وزیر شافع حسین کی خصوصی کاوشوں سے گجرات کی تمام یونین کونسلوں میں بلاامتیازکروڑوں روپے کے ترقیاتی کام مکمل کرائے جارہے ہیں کمیشن وکرپشن سے پاک معیاری اوردیرپاتعمیراتی کام ہماری ترجیح ہے جس پرکوئی کمپرومائزنہیں کیاجائے گا۔علی ابرارجوڑانے کہاکہ گجرات شہرکے نئے سیوریج منصوبے کیلئے شافع حسین کی کاوشوں سے 26ارب روپے کے فنڈز منظورہوچکے ہیں جن پرجلد تعمیراتی کاموں کاآغازہوجائے گا ۔