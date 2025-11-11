صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پرحل کرا ئیں گے :علی ابرا رجوڑا

  • گوجرانوالہ
تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پرحل کرا ئیں گے :علی ابرا رجوڑا

بلاامتیازکروڑوں روپے کے ترقیاتی کام کرائے جارہے :چیئرمین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ

گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )پاکستان مسلم لیگ سٹی گجرات کے صدر اور چیئرمین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ گجرات چودھری علی ابرارجوڑا نے یونین کونسل10محلہ شاہ حسین میں فیصل اقبال کی رہائش گاہ پرعمائدین سے ملاقاتیں کرتے ہوئے مسائل سنے اورحل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پرسابق سٹی میئرچودھری طا ہرمانڈہ، رضوان انور ودیگربھی موجود تھے ۔عمائدین علاقہ نے علی ابرارجوڑا کو صفائی ستھرائی، سیوریج مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہاکہ عرصہ دراز سے ہمیں بنیادی مسائل کے حوالے سے نظرانداز کیاجارہاہے جس پر علی ابرارجوڑا نے عمائدین کو بھرپورتعاون کی یقین دہانی کرائی اورکہاکہ تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پرحل کر ئیں گے ،آئندہ مون سون سے قبل محلہ شاہ حسین سمیت دیگرعلاقوں میں بارشی پانی کے فوری نکاس کیلئے بھی اقدامات کئے جائیں گے ، انہوں نے کہاکہ صوبائی وزیر شافع حسین کی خصوصی کاوشوں سے گجرات کی تمام یونین کونسلوں میں بلاامتیازکروڑوں روپے کے ترقیاتی کام مکمل کرائے جارہے ہیں کمیشن وکرپشن سے پاک معیاری اوردیرپاتعمیراتی کام ہماری ترجیح ہے جس پرکوئی کمپرومائزنہیں کیاجائے گا۔علی ابرارجوڑانے کہاکہ گجرات شہرکے نئے سیوریج منصوبے کیلئے شافع حسین کی کاوشوں سے 26ارب روپے کے فنڈز منظورہوچکے ہیں جن پرجلد تعمیراتی کاموں کاآغازہوجائے گا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

9کلو میٹر ایونیو منصوبہ4ماہ میں مکمل کرنیکا ہدف

میگا پلانٹیشن کیلئے جامع حکمت عملی تیار،پارکوں،گرین بیلٹس پر شجرکاری

گندم پیداوار کیلئے میگا کنونشن، جدید ٹیکنالوجی سے آگاہی

میپکو نے ہائی ٹینشن فیڈرز کے چار منصوبے مکمل کر لئے

ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں تین افراد کیخلاف مقدمات

یوم اقبال :گریجویٹ کالج ہوم اکنامکس میں تقریب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس