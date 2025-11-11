صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی الیکشن میں مضبوط پینل لائینگے :فہیم خالد فتح پور

  • گوجرانوالہ
یونین کونسل کے عوام مسائل کو ترجیح بنیاد وں پر حل کرائیں گے :طاہر الملک سے گفتگو

گجرات (نامہ نگار )مسلم لیگ(ن)ضلع گجرات کے صدر، امیدوار پی پی29نوابزادہ طاہر الملک کیساتھ فہیم خالد فتح پور، چودھری عاصم ، عبد اﷲ فتح پور کی ڈیرہ اجنالہ پر اہم ملاقات کی ، یونین کونسل فتح پور سمیت حلقہ پی پی29کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اہم مشاورت کی گئی ۔فہیم خالد فتح پور، عاصم خالد نے نوابزادہ طاہر الملک کے ساتھ ملاقات میں بتایا کہ ہم یونین کونسل فتح پور میں نوابز دگان اور چودھری کاشف محمود کی قیادت میں متحد و منظم ہیں ،آئندہ بلدیاتی الیکشن میں یونین کونسل فتح پور سے ساتھیوں سے مشاورت سے مضبوط پینل میدان میں لائیں گے اور 2015کے بلدیاتی الیکشن سے بھی بڑ ے مارجن سے کامیابی حاصل کریں گے ۔انہوں نے بتایا کہ اﷲ تعالیٰ کے فضل وکرم سے یوسی فتح پور میں ہمارا سنگ دھڑا مضبوط اور یکجا ہے ہم نے کاشف محمود کی کاوشوں سے یوسی فتح پور میں پہلے بھی ریکارڈ ساز ترقیاتی منصوبے مکمل کرائے ، آئندہ بھی یونین کونسل فتح پور کے عوام مسائل کو ترجیح بنیاد وں پر حل کرائیں گے ۔

