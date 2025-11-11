سردی کی آمد ، 80 لاکھ مویشیوں کی باڑوں میں منتقلی کی تیاری
باڑوں میں روشن دان ضروری ہیں ورنہ دم گھٹنے کا خدشہ رہتا ہے :لائیو سٹاک حکام
تتلے عالی(نامہ نگار)سردی کی آمد کیساتھ ہی ڈویژن کے 80لاکھ مویشیوں کوباڑوں میں منتقلی کیلئے انتظامات مکمل کرلئے گئے ۔تتلے عالی سمیت ڈویژن بھر میں مویشی پال افراد نے گھروں، حویلیوں،ڈیروں میں80لاکھ سے زائدگائے، بھینس، بھیڑ،بکری،گدھے ،گھوڑے ،خچر ودیگر جانورپال رکھے ہیں ،مویشی پال افراد نے جانوروں کو رات کے وقت بارش، آندھی،طوفان اور سردی سے بچانے کیلئے مویشی باڑوں سے خشک چارا،اپلے ودیگر سامان اٹھا لیا ، کھلے دروازوں کو عارضی طور پر بند کرنے کیلئے ترپال،بوریوں،سرس ودیگر انتظامات مکمل کرلئے ہیں۔مویشی پال حضرات اقبال نمبردار،چودھری محمد خان گادی،چودھری عدنان،رانا محمد حسین کا کہنا تھا کہ ابھی موسم ٹھیک ہے ، باڑوں میں باندھنے سے مویشی جلدی امراض کا شکار ہو سکتے ہیں البتہ اگر بارش ہوئی تودسمبر میں مویشیوں کو رات کے وقت باڑوں میں شفٹ کیا جاسکے گا۔لائیوسٹاک حکام کا کہنا ہے کہ باڑوں میں ہوا کیلئے روشن دان،ایگزاسٹ ضروری ہیں مکمل بند کرنے سے مویشیوں کے دم گھٹنے کا خدشہ لاحق ہوسکتا ہے ۔