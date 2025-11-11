پوری دنیا اقبال ؒ کے افکار سے استفادہ کرر ہی : فیصل سلطان
شاعر مشرق کے کلام سے ہمیں زندگی میں رعنائی و زیبائی بیدار کرنی چاہیے
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبالؒ کا پیغام ہر دور کیلئے ہے ، اقبال ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا گراں قدر تحفہ ہے ،آج پوری دنیا میں ان کے افکار سے استفادہ کیا جا رہا ہے ، ایک مضبوط قوم بننے کیلئے ہمیں اُن کے کلام کا عمیق مطالعہ کرنا چاہیے ، کلام اقبال کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا چاہیے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گوجرانوالہ آرٹس کونسل میں کارواں ویلفیئر سوسائٹی نظریہ پاکستان موومنٹ پنجاب آرٹس کونسل کے زیر اہتمام فکر اقبال کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا جس کی صدارت ماہر اقبالیات ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم نے کی۔ اے ڈی سی جی فیصل سلطان نے مزید کہا کہ ہمیں اقبال کے افکار سے استفادہ کرنا چاہیے جس طرح اقبال نے ایک خوابیدہ قوم کو بیدار کیا ہے اسی طرح ہمیں ان کے کلام سے اپنی زندگی میں رعنائی و زیبائی بیدار کرنی چاہیے ۔ ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم نے کہا کہ نظریہ پاکستان ہماری اساس ہے ،پاکستان کی تعمیر و ترقی کادارومدار نظریہ پاکستان سے محبت میں مضمر ہے ،فکر اقبال کی روشنی میں ہمیں پاکستان کو فعال اور خوشحال ریاست بنانے کیلئے اپنے فرائض انجام دینے ہوں گے ۔