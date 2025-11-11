ڈپٹی ایڈوائزر وفاقی محتسب سیکرٹریٹ مشتاق احمد آج پاسپورٹ آفس کا معائنہ کرینگے
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)وفاقی محتسب پاکستان اعجاز احمد قریشی کی ہدایت کی روشنی میں مشتاق احمد اعوان، ڈپٹی ایڈوائزر(انچارج)، وفاقی محتسب سیکرٹریٹ، ریجنل آفس گوجرانوالہ ٹیم کے ہمراہ آج پاسپورٹ آفس گوجرانوالہ کا معائنہ کریں گے۔
مشتاق احمد اعوان پاسپورٹ آفس کے باہر موجود غیر قانونی ٹاؤٹ مافیا کا جائزہ لیں گے اور پاسپورٹ آفس کی ورکنگ کے بارے میں تفصیلی معلومات لیں گے وہاں موجود لوگوں سے ان کے مسائل دریافت کریں گے اور متعلقہ افسر وں کو لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ہدایت کریں گے۔