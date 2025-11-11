ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر کا انٹرنل آڈٹ ٹیم کیساتھ ریسکیو سٹیشنز کا دورہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) ایڈمنسٹریٹر / ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر گوجرانوالہ ڈویژن (ریسکیو 1122) سید کمال عابد نے انٹرنل آڈٹ ٹیم کے ہمراہ ریسکیو سٹیشنز کا دورہ کیا۔
ریسکیو 1122 کے چاق وچوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی پیش کی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میاں رفعت ضیا نے ایڈمنسٹریٹر / ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر کو سروس کے بارے میں بریف کیا۔ سید کمال عابد نے سٹاف کا ٹرن آ ئوٹ، پرفارمنس بکس، جسمانی فٹنس اور پریڈ کا جائزہ لیا۔ اسکے علاوہ ایمرجنسی وہیکلز، ریسکیو آلات کی ورکنگ، اکاؤنٹس و ایڈمن آفس، ٹرانسپورٹ مینٹی نینس ونگ اور کنٹرول روم میں ایمرجنسی کالز کے ریکارڈ کا بھی معائنہ کیا۔