حامد ناصر چٹھہ کی افتخار چیمہ کی وفات پربھائیوں سے تعزیت
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سابق سپیکر قومی اسمبلی حامد ناصر چٹھہ نے سابق ایم این اے جسٹس ریٹائرڈ افتخار احمد چیمہ کی وفات پر ان کے بھائی سابق آئی جی ذوالفقار احمد چیمہ اور سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار احمد چیمہ سے تعزیت کی۔
اس موقع پر حامد ناصر چٹھہ نے کہا کہ جسٹس ریٹائرڈ افتخار چیمہ انسان دوست شخصیت تھے جن کی علاقہ کیلئے گراں قدر خدمات ہیں، وہ دکھی انسانیت کی خدمت میں بھی پیش پیش رہے، انہوں نے کہا ڈسٹرکٹ وزیرآباد ایک عمدہ شخصیت سے محروم ہو گیا۔