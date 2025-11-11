صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
علی موسیٰ گیلانی کی کاروباری شخصیت رضوان دلدار چودھری سے ملاقات

گجرات(سٹی رپورٹر ،نامہ نگار)چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ایم این اے سید علی موسیٰ گیلانی نے ممتاز کاروباری شخصیت رضوان دلدار چودھری سے ملاقات کی۔

 اس موقع پر دلدار چوہدری ، احتشام دلدار ، ذیشان دلدار اورعثمان رضوان بھی موجود تھے ۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ، پر تکلف ضیافت کے بعد انہیں گجرات کے تاریخی مقامات کا وزٹ بھی کرایا گیا۔ اندرون کابلی گیٹ ڈھکی میں مشہور ربڑی دودھ سے بھی تواضع کی گئی ۔ اس موقع پر سید حسن محمود گیلانی، سید علی بختیار، محمد خدایار مہار، ظہیر عباس ملہی بھی موجود تھے۔

