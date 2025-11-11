صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے

حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے حکومت پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت اپنے دفتر آنے والے شہریوں سے ملاقات کی اور انکے مسائل سنے۔

ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کیلئے متعلقہ محکموں کے افسر وں کو ہدایات بھی جاری کیں۔ڈپٹی کمشنر کاکہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی کا مقصد عوام کے مسائل کو حل کرکے انہیں ریلیف فراہم کرنا ہے ۔سرکاری محکموں کے افسر عوامی مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں اور انکے دفاتر عوام کیلئے کھلے ہیں اور لوگ بغیر کسی سفارش اور روک ٹوک افسر وں کو بالمشافہ ملکر اپنے مسائل بتا سکتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب میں تا خیر،صارفین پریشان

ای او بی آئی افسروں پر مبینہ دبائو،ہزاروں مزدوروں کے فنڈز جمع نہ ہونے کے انکشافات

مین چینلز کی ڈی سلٹنگ گوگل میپ پر ٹیگ کرنے کے احکامات

یومِ اقبال پر سیمینار، طلباء میں اقبال کے فلسفہ خودی کی آگاہی

سموگ کی روک تھام ، ڈویژن میں سخت اقدامات کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر ندیم ناصرکی صدارت ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس