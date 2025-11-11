حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے
حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے حکومت پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت اپنے دفتر آنے والے شہریوں سے ملاقات کی اور انکے مسائل سنے۔
ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کیلئے متعلقہ محکموں کے افسر وں کو ہدایات بھی جاری کیں۔ڈپٹی کمشنر کاکہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی کا مقصد عوام کے مسائل کو حل کرکے انہیں ریلیف فراہم کرنا ہے ۔سرکاری محکموں کے افسر عوامی مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں اور انکے دفاتر عوام کیلئے کھلے ہیں اور لوگ بغیر کسی سفارش اور روک ٹوک افسر وں کو بالمشافہ ملکر اپنے مسائل بتا سکتے ہیں۔