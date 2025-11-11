صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ، سیکرٹری ہوم

  • گوجرانوالہ
احمد جاوید قا ضی کا دورہ گوجرانوالہ ،ٹریننگ سیشنز اور رضا کاروں رجسٹریشن کا جائزہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)سیکرٹری ہوم پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے دورہ گوجرانوالہ کے دوران محکمہ سول ڈیفنس کے تحت کی جانے والی سرگرمیوں، ٹریننگ سیشنز اور رضا کاروں کی آن لائن رجسٹریشن کے نظام کا جائزہ لیا۔ دورہ کے موقع پر انہوں نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی سربراہی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (جنرل) فیصل سلطان، سول ڈیفنس آفیسر طاہر جاوید اور چیف انسٹرکٹر زمان شاہ کو سول ڈیفنس کے شعبے میں بہترین کارکردگی دکھانے ، جدید طرز کی تربیتی مشقوں اور رضا کاروں کی مؤثر آن لائن رجسٹریشن کو کامیابی سے ہمکنار کرنے پر شاباش دی۔ ؎

سیکرٹری ہوم نے کہا کہ سول ڈیفنس اہم قومی ادارہ ہے جو کسی بھی ہنگامی صورتحال، قدرتی آفات، حادثات یا جنگی حالات میں شہریوں کے تحفظ کیلئے صفِ اول میں خدمات انجام دیتا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے حکومت پنجاب عملی اقدامات کر رہی ہے تاکہ شہریوں کی سکیورٹی، آگاہی اور ایمرجنسی ریسپانس کو مزید بہتر بنایا جا سکے ۔انہوں نے سول ڈیفنس کے زیر اہتمام تربیتی ڈیمانسٹریشن میں رضا کاروں کے آگ بجھانے ، ابتدائی طبی امداد، عمارتوں سے محفوظ انخلا اور دیگر ہنگامی حالات میں فوری ردِعمل کی مشقوں کو سیکرٹری ہوم نے تربیت کے معیار، رضا کاروں کے نظم و ضبط اور عملی مہارت کو مثالی قرار دیا۔

مزید پڑہیئے

