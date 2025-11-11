علما کرام امن وسلامتی میں اہم کر دار ادا کر رہے : کمشنر
اسلام اور وطن دشمن قوتوں کا راستہ روکنے کیلئے کر دار ادا کرنا ہوگا : وفد سے گفتگو
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)جماعت اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ مولانا حافظ محمد رفیق قادری نے وفد کے ہمراہ کمشنر نوید حیدر شیرازی سے ملاقات کی اور انہیں گوجرانوالہ میں مثالی ترقیاتی کام ، امن و امان قائم رکھنے اور بہترین کارکردگی پر پروموشن ملنے پر مبارکباد دی۔ وفد میں انجمن تاجران کے صدر ملک ظفر حسین، انجمن خدام الاسلام پاکستان کے رہنما حاجی محمد مدثر بٹر اور احمد راجہ بھی شامل تھے۔
وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کمشنر نوید شیرازی نے کہا کہ علما ومشائخ و مذہبی ر ہنما ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں جو ہمارے ساتھ مل کر معاشرے کو امن و سلامتی کا گہوارابنا نے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ آئمہ مساجد، خطبا کرام کو چاہیے کہ منبر محراب سے امن وسلامتی اخوت و بھائی چارہ اتفاق واتحاد کا درس دیں تاکہ اسلام اور وطن دشمن قوتیں اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکیں افواج پاکستان اور سکیورٹی کے فرائض سرانجام دینے والوں کیلئے خصوصی دعائوں کی ضرورت ہے جو وطن کی سالمیت و بقا کیلئے سرحدوں پر پہرہ دے رہے ہیں۔ کمشنر نے مزید کہا کہ پاکستان کی سالمیت و استحکام کیلئے نفرتوں کے خاتمے اور محبتوں کے فروغ کیلئے تمام طبقات کردار ادا کریں۔