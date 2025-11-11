صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علما کرام امن وسلامتی میں اہم کر دار ادا کر رہے : کمشنر

  • گوجرانوالہ
علما کرام امن وسلامتی میں اہم کر دار ادا کر رہے : کمشنر

اسلام اور وطن دشمن قوتوں کا راستہ روکنے کیلئے کر دار ادا کرنا ہوگا : وفد سے گفتگو

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)جماعت اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ مولانا حافظ محمد رفیق قادری نے وفد کے ہمراہ کمشنر نوید حیدر شیرازی سے ملاقات کی اور انہیں گوجرانوالہ میں مثالی ترقیاتی کام ، امن و امان قائم رکھنے اور بہترین کارکردگی پر پروموشن ملنے پر مبارکباد دی۔ وفد میں انجمن تاجران کے صدر ملک ظفر حسین، انجمن خدام الاسلام پاکستان کے رہنما حاجی محمد مدثر بٹر اور احمد راجہ بھی شامل تھے۔

وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کمشنر نوید شیرازی نے کہا کہ علما ومشائخ و مذہبی ر ہنما ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں جو ہمارے ساتھ مل کر معاشرے کو امن و سلامتی کا گہوارابنا نے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ آئمہ مساجد، خطبا کرام کو چاہیے کہ منبر محراب سے امن وسلامتی اخوت و بھائی چارہ اتفاق واتحاد کا درس دیں تاکہ اسلام اور وطن دشمن قوتیں اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکیں افواج پاکستان اور سکیورٹی کے فرائض سرانجام دینے والوں کیلئے خصوصی دعائوں کی ضرورت ہے جو وطن کی سالمیت و بقا کیلئے سرحدوں پر پہرہ دے رہے ہیں۔ کمشنر نے مزید کہا کہ پاکستان کی سالمیت و استحکام کیلئے نفرتوں کے خاتمے اور محبتوں کے فروغ کیلئے تمام طبقات کردار ادا کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

قائم مقام امریکی سفیر کا دورہ لوک ورثہ ، دستکاروں سے ملاقات

شہریوں کیلئے موبائل لائسنسنگ وینز کا ہفتہ وار شیڈول جاری

آ ئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری

کھلی کچہریوں کا مقصد صارفین کی شکایات کا ازالہ کرنا ، چیف ایگزیکٹو آئیسکو

ڈینگی پھیلاؤمیں نمایاں کمی ،اسلام آباد میں4نئے کیسز رپورٹ

ملک بھر میں خسرہ،روبیلا مہم17نومبر سے شروع ہو گی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس