غیر قانونی ہائوسنگ سوسائیٹز کی بھرمار : سہولیات کا جھانسہ دیکر لوٹ مار
ایک سے 2 ایکڑ پر کالو نیوں کے مالکان پٹواریوں کی مبینہ ملی بھگت سے رجسٹری اور انتقال کرانے لگے ،سیل دفاتر ڈیلرز نے ازخود ڈی سیل کرلئے ، انتظامیہ تماشائی
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )لدھیوالہ ہردوپور مغل چک اعوان چوک کوٹ شیرا اورمدوخلیل میں غیر قانونی ہا ئو سنگ سوسائٹیوں اور خود ساختہ ٹاؤنزکی بھر مار مالکان پراپرٹی ڈیلرز کی ملی بھگت سے بجلی ،گیس سیوریج قبرستان پارک مسجد کی سہولیات کا جھانسہ دے کر لوگوں کو لوٹنے لگے ، پٹواریوں کی مبینہ ملی بھگت سے بھاری رشوت کے عوض فرد جاری کرنے کے بعد رجسٹری اور پلاٹ کا انتقال بھی کر ا دیا جاتا ہے، ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔بتایا گیا ہے کہ متعدد با اثر افراد اور پراپرٹی ڈیلرز نے متعلقہ اداروں اور پٹواریوں کی مبینہ ملی بھگت سے لدھیوالہ ،اعوان چوک ہردو پور مدوخلیل اور مغل چک میں ایک سے دو ایکڑ کے زرعی رقبے پر جی ڈی اے سے این او سی اور قانونی منظوری لئے بغیر درجنوں غیر قانونی ہاوسنگ سکیمیں شروع کر رکھی ہیں لوگوں کو بجلی سیوریج سوئی گیس تفریحی پارک مسجد اور قبرستان جیسی سہولیات کا جھانسہ دے پر ساڑھے چار مرلے کا پلاٹ 25سے 30 لاکھ روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے ۔
لوگوں کا کہنا ہے کہ جی ڈی اے کی جانب سے غیر قانونی ہا ئو سنگ سوسائٹیوں میں پلاٹ کی خریدو فروخت پر پابندی کے باوجود مالکان پراپرٹی ڈیلرز کی ملی بھگت سے متعلقہ پٹواری مبینہ طور پر بھاری رشوت کے عوض فرد جاری کر دیتے ہیں اور سوسائٹی مالکان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پلاٹس کی رجسٹری اور انتقال تک کرا لیتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چند ماہ پہلے ضلعی انتظامیہ نے پراپرٹی ڈیلرز کے درجنوں دفاتر سیل بھی کئے تھے جو پراپرٹی ڈیلرز نے از خود ڈی سیل کر لئے ۔ شہریوں نے ڈی جی جی ڈی اے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پابندی کے باوجود غیر قانونی ہا ئوسنگ سوسائٹیوں میں پلاٹس کی خریدو فروخت کرنیوالے مالکان اور پراپرٹی ڈیلرز کیخلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے ۔