سیالکوٹ اور نواح میں گیس کی بدترین لوڈشیڈنگ، کم آمدن والوں کی مشکلات میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
طلبہ و طالبات بھوکے سکول و کالج جانے پر مجبور،مہنگائی اور بیروزگاری کے ستائے لوگ پھٹ پڑے ، قرض لیکر راشن گھر لانے والا گیس کی بندش کے باعث کھانا کیسے بنائیگا:صارفین کی گفتگو

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیالکوٹ اور گردونواح میں گیس کی بد ترین لوڈ شیڈنگ نے صارفین کا جینا محال کر دیا ’طلبہ و طالبات بھوکے سکول و کالج جانے پر مجبور اور مزدور طبقہ بے بس ہو کر رہ گیا ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور گیس کی غیر اعلانیہ بندش عوام کو پریشان کرنے کا ایک اور حربہ ہے ۔ مسائل میں گھرے عوام گیس کی بندش سے مزید پریشان ہو گئے ہیں ’مہنگائی اور بیروزگاری کے باعث لوگ بے حال ہو گئے ہیں ۔

صارفین کا کہنا ہے کہ ہر طرف سے عوام کے سروں پر صرف کالے بادل منڈلا رہے ہیں،عوام کے پاس گیس یا بجلی کا بل بھرنے کی استطاعت نہیں وہ گیس کی بندش سے بچنے کیلئے گیس سلنڈر کہاں سے خریدیں دو وقت کی روٹی کو ترسی ہوئی عوام کو گیس کی بندش نے ایک وقت کی روٹی کیلئے بھی ترسادیا،قلیل آمدنی ہونے کے باعث قرض لیکر راشن گھر لانے والا گیس کی بندش کے باعث کھانا کیسے بنائیگا۔ ہوٹل سے خرید کر کھانا ’کھانا تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عوام کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ، حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا ہونگے ۔

