سیالکوٹ:شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کر نیوالا گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ کوٹلی لوہاراں پولیس نے شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کرکے جوڈیشل ریمانڈ پر ڈسٹرکٹ جیل بھجوادیا، ایس ایچ او اسد بشیر کی قیادت میں پولیس اہلکاروں نے چھاپہ مار کر بارات میں شامل سلیم کو ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے اسلحہ سمیت گرفتار کرلیا اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے عدالت پیش کیا جہاں فاضل جج نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوادیا۔
