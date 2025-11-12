سیالکوٹ :دیکھ بھال نہ ہونے سے گوہد پور چوک ٹوٹ پھوٹ کا شکار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)دیکھ بھال نہ ہونے سے گوہد پور چوک مکمل ٹوٹ گیا ،ٹریفک جام رہنے لگی اور لوگوں کا گزرنا مشکل ہوگیا، شہر اقبال، چائنہ چوک، کلووال اور ہیڈ مرالہ جانے والے روڈ پر گوہدپور چوک میں اس کے مکمل ٹوٹ جانے کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا معمول بن گئی، تاجر محمد اقبال ،سماجی کارکنوں سید علی شاہ، عمیر اللہ، شبیر عنصر اور یامین انیس نے گوہدپور چوک اور چار روڈز کی ازسرنو تعمیر کا مطالبہ کیا ہے ۔
