ڈسکہ اور نواح میں سموگ کا راج،انتظامیہ خاموش تماشائی
انتظامی افسر فیلڈ میں نکل کر موثر کارروائیاں کرنے کے بجائے دفا تر تک محدود
ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گردو نواح میں سموگ کا راج،انتظامی افسر فیلڈ میں نکل کر موثر کارروائیاں کرنے کے بجائے دفا تر تک محدود ، ریت مٹی سے اورلوڈ ٹریکٹرٹرالیاں، دھواں چھوڑتی گاڑیاں آلودگی میں اضافے کا باعث بنے لگیں،بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا ۔ تحصیل و مقامی انتظامیہ کی طرف سے سموگ پھیلانے والے عناصر کیخلاف کارروائی نہ ہونے پر تحصیل بھر میں سموگ کے پھیلاؤ میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، انتظامی افسر فیلڈ میں نکل کر موثر کارروائیاں کرنے کے بجائے دفاتر تک محدود ہو کر رہ گئے ،لاری اڈا،پسرور بائپاس ،سبزی منڈی روڈ،پسرور روڈ کے قریب فیکٹریاں، ریت مٹی سے اور لوڈ ٹریکٹر ٹرالیاں، دھواں چھوڑتی گاڑیاں آلودگی میں اضافے کا باعث بنے لگی ہیں
جبکہ مقامی انتظامیہ شہر اور گردونواح میں سموگ پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے بااثر افراد کے خلاف کارروائی کرنے سے مبینہ طور پر گریزاں ہے اور مبینہ طور پر مال پانی وصول کر کے چشم پوشی اختیار کئے ہوئے ہیں۔ گوجرانوالہ روڈ ،پسرو بائپاس کے قریب قائم فیکٹریوں فصلوں کی باقیات جلانے ،زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹوں سے پیدا ہو نیوالے زہریلا دھویں سے شہریوں کی اکثریت وبائی امراض بالخصوص آنکھ، گلے ، کھانسی میں مبتلا ہورہی ہے ۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز، چیف سیکرٹری پنجاب،کمشنر گوجرانوالہ،ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صباء اصغر علی ،اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفرسے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔