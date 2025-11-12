صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:سپیشل ایجوکیشن سنٹر کی ہیڈ مسٹریس اور ٹیچر ڈیوٹی سے غیر حاضر

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال نے سپیشل ایجوکیشن سنٹر کا اچانک دورہ کیا معائنے کے دوران ہیڈ مسٹریس غزالہ تبسم اور ایس ایس ٹی سحرش غیر حاضر پائی گئیں جبکہ دو ٹیچر طلبہ کے ساتھ کلاس میں موجود تھیں اسسٹنٹ کمشنر نے دورانِ ڈیوٹی بچوں کے لئے علیحدہ کمرہ اور آیا کے مشترکہ انتظام کی ہدایت کی تاکہ تدریسی معیار بہتر بنایا جا سکے انہوں نے غیر حاضر ہیڈ مسٹریس اور ٹیچر سے وضاحت طلب کر لی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تعلیم کے فروغ میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ۔

