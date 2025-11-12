ذیابیطس خاموش قاتل ، پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد مریض :ڈاکٹر نعمان
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )معروف معالج میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت نے کہا ہے کہ ہر سال 14 نومبر کو دنیا بھر میں عالمی ذیابیطس دن منایا جاتا ہے تاکہ عوام میں اس خطرناک بیماری کے بارے میں آگاہی پیدا کی جا سکے ۔
ذیابیطس ایک خاموش قاتل ہے جو دل، گردوں، آنکھوں اور اعصاب کو متاثر کرتی ہے ، پاکستان میں اس وقت ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد تقریباً ساڑھے تین کروڑ سے زائد ہو چکی ہے جو دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے ۔ اس بیماری کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور نوجوان طبقہ بھی اس کا شکار ہو رہا ہے ۔ذیابیطس کی عام علامات میں بے حد پیاس لگنا، بار بار پیشاب آنا، وزن میں کمی، تھکن، دھندلا نظر آنا اور زخموں کا دیر سے بھرنا شامل ہیں۔