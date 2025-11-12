صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذیابیطس خاموش قاتل ، پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد مریض :ڈاکٹر نعمان

  • گوجرانوالہ
ذیابیطس خاموش قاتل ، پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد مریض :ڈاکٹر نعمان

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )معروف معالج میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت نے کہا ہے کہ ہر سال 14 نومبر کو دنیا بھر میں عالمی ذیابیطس دن منایا جاتا ہے تاکہ عوام میں اس خطرناک بیماری کے بارے میں آگاہی پیدا کی جا سکے ۔

 ذیابیطس ایک خاموش قاتل ہے جو دل، گردوں، آنکھوں اور اعصاب کو متاثر کرتی ہے ، پاکستان میں اس وقت ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد تقریباً ساڑھے تین کروڑ سے زائد ہو چکی ہے جو دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے ۔ اس بیماری کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور نوجوان طبقہ بھی اس کا شکار ہو رہا ہے ۔ذیابیطس کی عام علامات میں بے حد پیاس لگنا، بار بار پیشاب آنا، وزن میں کمی، تھکن، دھندلا نظر آنا اور زخموں کا دیر سے بھرنا شامل ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر