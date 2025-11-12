راہوالی:ڈاکوئوں نے زمیندار کے ملازم کو لوٹ لیا
راہوالی (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار)زمیندار کے ملازم سے ڈاکو 10ہزار روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے ۔ لمبانوالی کے رہائشی زمیندار اعجاز حسین اعوان کا ملازم محمد تنویر ڈیرے سے گھر آرہا تھا کہ 3نامعلوم ڈاکوؤں نے روک لیا اور اسلحہ کے زور پر رقم اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے ،کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔
