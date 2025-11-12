کامونکے :نوجوان نے فائرنگ کرکے زندگی کا خاتمہ کرلیا
کامونکے (نامہ نگار )نوجوان نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کرلیا۔بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات نواحی گاؤں سنت پورہ کے محمد اکرم خاں کے 26 سالہ بیٹے علی شہرام نے گھر کے کمرے میں جاکر پیٹ میں گولی مار لی جسے علاج معالجہ کیلئے لیجایارہا تھا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔صدر پولیس نے تحصیل ہسپتال میں پوسٹمارٹم کے بعد لاش کو لواحقین کے حوالے کردیا تاہم خودکشی کی وجہ معلوم نہ ہوسکی ۔
