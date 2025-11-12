صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل ،زیر تعمیر مکان سے سامان چوری

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل اور زیر تعمیر مکان سے ہزاروں روپے کا سامان چوری ہو گیا ۔

منڈیالہ وڑائچ مدینہ کالونی کے رہائشی ثاقب ریحان کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری ہو گئی ،جندریا روڈ کی رہائشی شکیلہ ناز کے زیر تعمیر مکان سے نامعلوم چور 25ہزار روپے کاسامان موٹر پمپ ،وائرنگ تار و دیگر سامان چرا کر لے گئے ، نامعلوم چور جاوید اقبال ساکن محلہ چراغ پورہ کے گھر کے باہر لگا بجلی میٹر مالیتی دو ہزار روپے کا چرا کر لے گیا ۔

 

