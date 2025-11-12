سیالکوٹ سے سعودیہ اور دیگر ممالک کیلئے نئی پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سعودی عرب اور دوسرے ممالک کیلئے نئی پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا ،ڈائریکٹر ز کو اطلاعات فراہم کردی گئی ہیں، ڈائریکٹر ائیرپورٹ محمد شمس و د یگر ڈائریکٹر زنے باقاعدہ اجلاس میں سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، امریکہ اور دوسرے ممالک میں جاری فلائٹس میں مسافروں میں اضافے پر گفتگو کی ۔
