سیالکوٹ:سڑکوں پر گڑھے مرمت نہ ہوسکے ، حادثات معمول
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندہ دنیا) سیالکوٹ اور گردونواح کی سٹرکوں پر پڑنے والے گہرے مرمت نہ ہوسکے ۔ مون سون کی بارشوں اور سیلاب کے باعث سیالکوٹ اور گردونواح میں سٹرکیں پر پڑھنے والے گہرے مرمت نہ ہوسکے جس کی وجہ سے شہریوں کی لاکھوں روپے کی گاڑیاں برباد اور حادثات رونما ہورہے ہیں جبکہ بارشوں کے باعث سٹرکوں پر گڑھوں کے با عث حادثات میں متعدد افراد زخمی ہوچکے ہیں۔
مون سون کی بارشوں اور سیلاب کے باعث سیالکوٹ اور گردونواح میں سٹرکیں پر پڑھنے والے گہرے مرمت نہ ہوسکے جس کی وجہ سے شہریوں کی لاکھوں روپے کی گاڑیاں برباد اور حادثات رونما ہورہے ہیں جبکہ بارشوں کے باعث سٹرکوں پر گڑھوں کے با عث حادثات میں متعدد افراد زخمی ہوچکے ہیں۔