ڈسکہ:مقدمہ بازی کی رنجش میاں بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
ڈسکہ(نامہ نگار )مقدمہ بازی کی رنجش پر اوباش ملزموں نے میاں بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔ تھانہ صدر کے علاقہ راجہ گھمان پل کے قریب خالد ،شانی اور گلفام نے طارق محمود اور اس کی بیوی صبا بی بی کو روک کر زدوکوب کیا اور کپڑے پھاڑ کر نیم بر ہنہ کر دیا وجہ عناد یہ ہے کہ طارق وغیرہ کا ملزمان کے ساتھ عدالت میں زمین کا کیس چل رہا ہے تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
