ڈسکہ:موٹر سائیکل ٹریکٹر سے ٹکرا گئی نوجوان جاں بحق ، دوست زخمی
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )موٹر سائیکل اور ٹرالی کے تصادم میں نوجوان جاں بحق جبکہ دوست زخمی ہو گیا ۔ بھونکے کا رہائشی عبدالرحمن موٹر سائیکل پر اپنے دوست کے ہمراہ نہر کی طرف سے جامکے چیمہ آرہا تھا کہ مشن سکول کے قریب ٹرالی سے ٹکرا گئے ، عبدالرحمن موقع پر جاں بحق جبکہ سبحان شدید زخمی ہو گیاتھانہ موترہ پولیس نے جاں بحق اور زخمی کو سول ہسپتال منتقل کر کے کارروائی کا آغاز کردیا۔
