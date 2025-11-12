صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:موٹر سائیکل ٹریکٹر سے ٹکرا گئی نوجوان جاں بحق ، دوست زخمی

ڈسکہ (نمائندہ دنیا )موٹر سائیکل اور ٹرالی کے تصادم میں نوجوان جاں بحق جبکہ دوست زخمی ہو گیا ۔ بھونکے کا رہائشی عبدالرحمن موٹر سائیکل پر اپنے دوست کے ہمراہ نہر کی طرف سے جامکے چیمہ آرہا تھا کہ مشن سکول کے قریب ٹرالی سے ٹکرا گئے ، عبدالرحمن موقع پر جاں بحق جبکہ سبحان شدید زخمی ہو گیاتھانہ موترہ پولیس نے جاں بحق اور زخمی کو سول ہسپتال منتقل کر کے کارروائی کا آغاز کردیا۔

