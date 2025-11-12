حکومت نے سیف سٹی کیمروں کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا:عدیل اشرف مغل
عالم چوک (نمائندہ خصوصی )پنجاب حکومت نے جرائم کی روک تھام کیلئے لگائے گئے سیف سٹی کیمروں کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ،بھاری بھر کم چالانوں سے شہریوں پر مالی بوجھ ڈال دیا گیا ۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی آٹو پارٹس چیمبر آف کامرس گوجرانوالہ عدیل اشرف مغل نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔
انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے جرائم کی روک تھام کے لئے لگائے گئے سیف سٹی کیمروں کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا انہوں نے کہا کہ سیف سٹی منصوبہ شہریوں کی جانوں و مال کے تحفظ کے لیے تھا لیکن دوران سفرمعمولی سی خلاف ورزی پر بھی لوگوں کو ہزاروں روپے کے چالان کئے جا رہے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت سیف سٹی کیمروں کو کمائی نہیں بلکہ عوامی تحفظ کا ذریعہ بنائے ۔