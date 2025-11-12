صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت نے سیف سٹی کیمروں کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا:عدیل اشرف مغل

  • گوجرانوالہ
حکومت نے سیف سٹی کیمروں کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا:عدیل اشرف مغل

عالم چوک (نمائندہ خصوصی )پنجاب حکومت نے جرائم کی روک تھام کیلئے لگائے گئے سیف سٹی کیمروں کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ،بھاری بھر کم چالانوں سے شہریوں پر مالی بوجھ ڈال دیا گیا ۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی آٹو پارٹس چیمبر آف کامرس گوجرانوالہ عدیل اشرف مغل نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔

انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے جرائم کی روک تھام کے لئے لگائے گئے سیف سٹی کیمروں کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا انہوں نے کہا کہ سیف سٹی منصوبہ شہریوں کی جانوں و مال کے تحفظ کے لیے تھا لیکن دوران سفرمعمولی سی خلاف ورزی پر بھی لوگوں کو ہزاروں روپے کے چالان کئے جا رہے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت سیف سٹی کیمروں کو کمائی نہیں بلکہ عوامی تحفظ کا ذریعہ بنائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر