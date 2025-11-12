صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :پاور لومز کارخانے پر قبضہ مالکان پر تشدد ،آگ لگانے کی کو شش

  • گوجرانوالہ
کامونکے :پاور لومز کارخانے پر قبضہ مالکان پر تشدد ،آگ لگانے کی کو شش

کامونکے (نامہ نگار )سات افراد نے شہری کے پاور لومز کارخانہ پر قبضہ کرلیا جبکہ مالک کو بھتیجے سمیت تشدد کا نشانہ بناکر آگ لگانے کی کوشش بھی کی۔بتایا گیا ہے کہ چاندنی چوک کے محمد شاہد اور اویس وغیرہ میں تنازع چل رہا ہے ۔

گزشتہ روز اویس،عمران، شعیب،ہمایوں اور تین نامعلوم افراد نے حملہ آور ہوکر شاہد کے پاور لومز کارخانہ پر قبضہ کرلیا جس بعد ملزموں نے شاہد اور اُسکے بھتیجے علی کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے پٹرول چھڑ ک کر زندہ جلانے کی کوشش بھی کی۔سٹی پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

