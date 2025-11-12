صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک پرامن احتجاج جاری رہے گا: وقاص بٹ

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ(نامہ نگار ) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وقاص افتخار بٹ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ روار کھا گیا امتیازی سلوک حکمرانوں کی فسطائیت کا کھلا ثبوت ہے ہم اپنے قائد کی رہائی کیلئے ہر فورم پر آواز اٹھارہے ہیں اور ملک گیر مظاہروں کے ذریعے اپنا اصولی مطالبہ بار بار پیش کر رہے ہیں ہماری اس جمہوری جدو جہد کو روکنے کیلئے حکمران ہر اوچھا ہتھکنڈا استعمال کر رہے ہیں مگر ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ،حق اور سچ کا علم ہمیشہ بلند رکھیں گے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک ملک گیر پرامن احتجاج جاری رہے گا۔

