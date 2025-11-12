صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)نویں کمیونٹی ایمرجنسی ریسپانس ٹیم چیلنج کے سلسلے میں انٹرا تحصیل کیمونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم چیلنج کا انعقاد، تحصیل گوجرانوالہ سٹی، صدر، وزیرآباد، کامونکے اور تحصیل نوشہرہ ورکاں کی تربیت یافتہ ٹیموں نے شرکت کی۔

 ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میاں رفعت ضیا کی زیر نگرانی انٹرا تحصیل کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمزکے مابین مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ،مقابلے کروانے کا مقصد ایمرجنسی سروسز اکیڈمی لاہور میں منعقد ہونے والے CERT چیلنج کیلئے ضلع گوجرانوالہ سے بہترین ٹیم کا انتخاب کرنا تھا۔

