دہشتگرد معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے :عرفا ن اللہ وڑائچ
ا سلام آباد کچہری کو دہشتگردی کا نشانہ بنانا گھنائونی سازش :صدر سیالکوٹ بار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عرفان اللہ وڑائچ نے اسلام آباد کچہری میں خود کش دھماکہ سے 12 سے زائد افراد کی شہادت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خود کش دھماکہ قابل مذمت اور افسوسناک ہے ۔ ا سلام آباد کچہری کو دہشتگردی کا نشانہ بنانا گھنائونی سازش ہے ، ایسے واقعات ہمارے سکیورٹی انتظامات اور اداروں کی ناقص کارگردگی پر بھی سنگین سوالات اٹھاتے ہیں،دہشتگرد اپنے مذموم مقاصد کیلئے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں،
مشکل کی اس گھڑی میں غمزدہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشتگردی کے واقعہ میں ملوث شرپسند عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ سیکرٹری افضال اسلم نے کہا ہے کہ خودکش حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ ہوا ہے ،انہوں نے کہا کہ اسلام آباد خود کش دھماکہ میں شہداکے سوگ اور غم میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلا آج عدالتوں میں پیش نہیں ہونگے ۔