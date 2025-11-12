صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگرد معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے :عرفا ن اللہ وڑائچ

  • گوجرانوالہ
دہشتگرد معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے :عرفا ن اللہ وڑائچ

ا سلام آباد کچہری کو دہشتگردی کا نشانہ بنانا گھنائونی سازش :صدر سیالکوٹ بار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عرفان اللہ وڑائچ نے اسلام آباد کچہری میں خود کش دھماکہ سے 12 سے زائد افراد کی شہادت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خود کش دھماکہ قابل مذمت اور افسوسناک ہے ۔ ا سلام آباد کچہری کو دہشتگردی کا نشانہ بنانا گھنائونی سازش ہے ، ایسے واقعات ہمارے سکیورٹی انتظامات اور اداروں کی ناقص کارگردگی پر بھی سنگین سوالات اٹھاتے ہیں،دہشتگرد اپنے مذموم مقاصد کیلئے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں،

مشکل کی اس گھڑی میں غمزدہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشتگردی کے واقعہ میں ملوث شرپسند عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ سیکرٹری افضال اسلم نے کہا ہے کہ خودکش حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ ہوا ہے ،انہوں نے کہا کہ اسلام آباد خود کش دھماکہ میں شہداکے سوگ اور غم میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلا آج عدالتوں میں پیش نہیں ہونگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر