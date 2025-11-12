دہشتگردی کیخلاف قوم کو اداروں کا ساتھ دینا ہوگا :کائرہ
فتنہ الخوارج کیساتھ مذاکرات ممکن نہیں ، عرفان صدیقی کے انتقال پر افسوس
لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا )پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ نے ڈیرہ کائرہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج نے طویل عرصہ سے پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے جس کے نتیجہ میں کثیر تعداد میں شہری، ہمارے جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں ، آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو کرکے ان کو قائل کیا جانا چاہیے یہ ممکن نہیں ہے ، اس لڑائی میں نقصان کو ایک طرف رکھتے ہوئے قوم کو دفاعی اداروں،
قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے ساتھ پورے عزم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں پرعزم ہونا ہے اور ان عناصر کو عملی اور عقلی طور پر جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا، صرف اسی صورت میں اس کا مستقل حل ممکن ہے ۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ ن کے رہنما و سینیٹر عرفان صدیقی کے انتقال پررنج کا اظہار کیا اور کہا کہ سینیٹر عرفان صدیقی ایک جہان دیدہ آدمی، اعلیٰ پائے کے صحافی اور سیاست دان تھے ۔ اگر ہمیں ان سے سیاسی طور پر اتفاق نہ بھی ہو پھر بھی ان کی عظمت سے انکار ممکن نہیں۔