  • گوجرانوالہ
وکلا کے مسائل کم کرنے کیلئے کردار ادا کرونگا:رضا سبحانی

پنجاب بار کونسل میں وکلا برادری کی عزت بڑھائی جائیگی:ظہرانہ میں خطاب

ڈسکہ، موترہ (نامہ نگار )نومنتخب ممبر پنجاب بار کونسل سیالکوٹ سیٹ چودھری رضا سبحانی ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ وکلا برادری میرے لئے قابل احترام ہے ان تمام دوستوں کاشکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیکر کامیاب کروایا ، وکلا برادری کے مسائل کم کرنے کیلئے بھر پور کردار ادا کرونگا ،پنجاب بار کونسل میں وکلا برادری کی عزت بڑھائی جائیگی آپ لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے کیلئے دن رات کوشاں رہوں گا۔ ان خیالات کااظہا رانہوں نے موضع جنڈو ساہی میں سجاد احمد گجر ایڈووکیٹ کی طرف سے جیتنے کی خوشی میں دئیے گئے ظہرانہ میں شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہاکہ ڈویژن بھر کی وکلا برادری کے اعتماد پر پورا اتروں گا اس موقع پر سابق چیئرمین چودھری محمد رسالت گجر ،صدر بارڈسکہ چوہدری اظہر نذیر دھاریوال بھی موجود تھے ۔

